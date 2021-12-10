Фируза Шарипова и Кэти Тейлор успешно взвесились перед боем (видео)

Кэти Тейлор и Фируза Шарипова. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Абсолютная чемпионка мира в легком весе ирландка Кэти Тейлор и казахстанка Фируза Шарипова прошли процедуру взвешивания перед завтрашним боем, передает NUR.KZ.

Обе боксерши успешно уложились в лимит легкой (до 61 кг) весовой категории. Фируза на весах показала 60,8 кг, Кэти - 61 кг.

Напомним, что поединок Тейлор - Шарипова состоится 11 декабря в Ливерпуле (Великобритания) и будет рассчитан на десять раундов. Бой в прямом эфире покажет стриминг-сервис DAZN.

Отметим, что Кэти Тейлор в профессионалах идет без поражений. В ее активе 19 побед, из них 6 она выиграла досрочно. Тогда как на счету Шариповой 14 побед (8 нокаутом) и 1 поражение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1946444-firuza-sharipova-i-keti-teylor-uspeshno-vzvesilis-pered-boem-video/