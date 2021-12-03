Геннадий Головкин: Я глубоко разочарован отменой боя с Муратой

Головкин - Мурата. Фото: allboxing.ru

Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал отмену его боя против Японца Риоты Мураты, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram GGG.

"Я глубоко разочарован тем, что бой в Японии был отложен, но здоровье и безопасность людей всегда должны быть приоритетом. С нетерпением жду возвращения на ринг как можно скорее. Берегите себя!" - написал Головкин в социальной сети.

Напомним, информацию об отмене боя распространил инсайдер Майк Коппингер. По его словам Япония не сделает исключение для Головкина в свете принятого запрета на въезд в страну иностранцев в связи с распространением нового штамма коронавируса.

Головкину (41-1-1, 36 нокаутов) 8 апреля исполнится 40 лет, и из-за этой отсрочки 2021 год станет первым годом, когда GGG не проведет ни одного боя. Последний раз он был на ринге в декабре 2020, когда с легкостью справился с Камилом Шереметой во Флориде.

Мурате (16–2, 13 нокаутом) 12 января исполняется 36 лет, и он без практики еще дольше. Его последний поединок прошел в декабре 2019 года, когда он остановил Стивена Батлера в пятом раунде в Иокогаме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1945108-gennadiy-golovkin-ya-gluboko-razocharovan/