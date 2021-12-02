Бывшего чемпиона мира по боксу обвинили в нанесении ножевых ранений

Билли Джо Сондерс. Фото: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

Экс-чемпиона мира по версии WBO британца Билли Джо Сондерса обвинили в нападении на человека и ношении огнестрельного оружия, передает Isport.ua.

По информации British Boxing News, в конце ноября у боксера якобы возник конфликт с тремя молодыми людьми - Джонни, Чарльзом и Патриком Даннами. Отец этих парней опубликовал в Youtube видео, в котором рассказал подробности конфликта.

По его словам, Джонни во время драки "усадил Сондерса на задницу". Боксеру это не понравилось и он вытащил нож, которым ударил Джонни в руку. После этого Сондерс достал пистолет и направил его в лицо Патрика Данна.

Мужчина заявил, что один из его сыновей попал в больницу, а двое других угодили в полицейский участок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1944957-byvshego-chempiona-mira-po-boksu-obvinili-v-nanesenii-nozhevyh-raneniy/