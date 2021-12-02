Боксер Бек Нурмаганбет проведет бой с аргентинцем в Москве

Бек Нурмаганбет. Фото: сайт Казахстанской федерации бокса

Определился следующий соперник казахстанского боксера-профессионала Бека Нурмаганбета, передает NUR.KZ.

Им стал аргентинец Роландо Мансилья. Поединок запланирован на 24 декабря в Москве (Россия).

Поединок пройдет в рамках суперсреднего веса и будет рассчитан на восемь раундов.

Напомним, что Бек Нурмаганбет на профи-ринге идет без поражений. В его активе пять побед, из них три он завершил досрочно.

На счету Роландо Мансильи 17 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональном боксе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1944949-bokser-bek-nurmaganbet-provedet-boy-s-argentintsem-v-moskve/