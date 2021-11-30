Определился новый соперник Данияра Елеусинова

Фото: instagram.com/yeleussinovdaniyar

Стало известно имя нового соперника казахстанского боксера Данияра Елеусинова, передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы казахстанской федерации профессионального бокса, следующим оппонентом Данияра станет 28-летний Хуан Эрнан Леао из Аргентины.

Поединок состоится 18 декабря в Нур-Султане. На кону будет стоять вакантный титул IBO в полусреднем весе.

Напомним, что прежний соперник Елеусинова мексиканец Данте Хардон снялся с поединка из-за травмы.

Отметим, что аргентинец Хуан Эрнан Леао ранее не выступал за границей. Все свои бои в профессионалах он провел на родине. В его активе 15 побед (4 нокаутом) и 1 поражение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1944752-opredelilsya-novyy-sopernik-daniyara-eleusinova/