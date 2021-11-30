Головкин о "Канело": Мне комфортно не думать о нем

Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Накануне боя с японцем Риото Муратой казахстанец Геннадий Головкин дал интервью, в котором довольно прохладно высказался о Сауле "Канело" Альваресе, сообщает NUR.KZ со ссылкой на El Paso Times.

Головкин признался, что не смотрел 6 ноября бой "Канело" против Калеба Планта, когда мексиканец стал абсолютным чемпионом мира в 168 фунтах. Казахстанец сказал, что был с семьей на мероприятии в Чикаго.

"У меня есть более важные дела, о которых нужно беспокоиться, и у меня есть более интересные виды спорта, которыми я могу следить, если честно. Мне очень комфортно не думать о нем. Честно говоря, он может делать все, что угодно. Мне наплевать", - сказал Головкин.

Казахстанец также предположил, что "Канело" пошел на повышение в весовой категории, чтобы уйти от третьего боя против GGG.

"Я не собираюсь утверждать, что это основная причина его смены весовых категорий. Но, в то же время, этот аргумент, вероятно, не лишен оснований. Не секрет, что он не хотел давать мне третий бой, хотя у него были определенные обязательства перед DAZN, и он пошел другим путем. Все это, наверное, поддерживает точку зрения (что он меня избегает). Но я бы не стал подписывать свое имя под этим аргументом, что я являюсь причиной его прыжков ( в весовых категориях)", - сказал Геннадий Головкин.

Напомним, ближайший поединок казахстанец проведет против Риоты Мураты в Японии 29 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1944668-golovkin-o-kanelo-mne-komfortno-ne-dumat-o-nem/