Бой Головкина с Муратой оказался под угрозой срыва из-за нового штамма COVID-19

Головкин - Мурата. Фото: allboxing.ru

Быстрое распространение нового штамма коронавируса, который получил от ВОЗ название омикрон, может стать причиной отмены нескольких крупных событий, в том числе боя между Геннадием Головкиным и Риотой Муратой, сообщает vringe.com.

Стало известно, что Япония приняла решение с 30 ноября приостановить въезд для всех иностранцев. Как долго продлится запрет при этом не уточняется. Но если учесть, что новый штамм только набирает обороты, рассчитывать на скорое послабление ограничений не приходится.

Напомним, что на 29 декабря в Сайтаме запланирован поединок в среднем весе между чемпионом мира IBF Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и обладателем титула WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

"Учитывая, что Япония крайне редко отступает от правил, существует большая вероятность, что этот бой как минимум не состоится в срок", - пишет сайт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1944514-boy-golovkina-s-muratoy-okazalsya-pod-ugrozoy-sryva-iz-za-novogo-shtamma-covid-19/