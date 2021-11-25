Боксер Жанибек Алимханулы: Впереди нас ждет чемпионский бой

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы прокомментировал свою победу над экс-чемпионом мира Хассаном Н`Жикамом из Франции, передает NUR.KZ.

Также 28-летний боксер поделился дальнейшими планами.

"Слава богу, покорили еще одну вершину. В этом году одолели двух экс-чемпионов мира. Даст бог, впереди нас ждет чемпионский бой.

Вы ведь знаете, что мы готовы биться с любым чемпионом мира. Также, как и вы, будем ждать хороших новостей. Сейчас же с командой возьмем небольшой отпуск" - написал Жанибек в Instagram.

Напомним, что не так давно в Лас-Вегасе Алимханулы одержал досрочную победу над представителем Франции Хассаном Н`Жикамом. Тем самым Жанибек добыл 11 победу на профи-ринге, причем 7 из них он выиграл нокаутом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1943936-bokser-zhanibek-alimhanuly-vperedi-nas-zhdet-chempionskiy-boy/