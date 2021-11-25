Серебряному призеру ЧМ по боксу Махмуду Сабырхану подарили квартиру

Махмуд Сабырхан с жилищным сертификатом. Фото: instagram.com/akimat_shymkent/

Аким Шымкента Мурат Айтенов вручил серебряному призеру чемпионата мира-2021 по боксу Махмуду Сабырхану жилищный сертификат, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города Шымкент.

Акимат города Шымкент совместно с местной федерацией бокса подарили Сабырхану 1-комнатную квартиру в жилом комплексе "Стандарт".

"В 20 лет боксировать в финале чемпионата мира - это большое достижение. И это только начало твоих побед. Теперь тебе нужно усилить тренировки, чтобы покорить еще большую вершину" - заявил аким города Мурат Айтенов.

Напомним, что на чемпионате мира в Белграде сборная Казахстана заняла второе общекомандное место, завоевав пять наград.

Чемпионами стали Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов. Серебряные медали достались Махмуду Сабырхану и Серику Темиржанову. Бронза на счету Абылайхана Жусупова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1943932-serebryanomu-prizeru-chm-po-boksu-mahmudu-sabyrhanu-podarili-kvartiru/