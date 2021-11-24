Боксер Мейирим Нурсултанов сразится за пояс WBO International

Мейирим Нурсултанов. Фото: David Spagnolo/Main Events

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Мейирим Нурсултанов свой следующий бой проведет 15 января, передает NUR.KZ.

Поединок пройдет в Актау в спорткомплексе "Халык Арена".

Соперником Нурсултанова станет российский боксер Андрей Сироткин. На кону будет стоять вакантный титул WBO International в среднем весе.

Напомним, что в активе Мейирима 15 побед (8 нокаутом) на профи-ринге. На счету Сироткина 19 побед (7 нокаутом), 1 ничья и 1 поражение.

Также в андеркарте данного вечера бокса выступят Бекзад Нурдаулетов и Бекман Сойлыбаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1943763-bokser-meyirim-nursultanov-srazitsya-za-poyas-wbo-international/