Самая сексуальная боксерша Казахстана решила перейти в профи

Ангелина Лукас. Фото: instagram.com/p/CV0dAZ8tbmH

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас переходит из любителей в профи. Первый поединок на новом уровне она проведет 18 декабря на вечере бокса в Нур-Султане, сообщает Sports.ru.

Пока имя соперницы не называется, но Ангелине предстоит провести четырехраундовый поединок.

Напомним, ранее в сборной Казахстана по боксу разразился скандал - Ангелина Лукас рассказала о нездоровой обстановке в команде и травле со стороны Назым Кызайбай.

Лукас записала видео, в котором обратилась к президенту Казахстана и Елбасы с просьбой разобраться в ситуации. Впоследствии Лукас сообщила, что было решено оставить ее в национальной команде.

Напомним, что 18 декабря в Нур-Султане проведут бои и другие известные казахстанские боксеры - Данияр и Даурен Елеусиновы, Иван Дычко, а также Жанкош Тураров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1942234-samaya-seksualnaya-boksersha-kazahstana-reshila-pereyti-v-profi/