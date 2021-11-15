Боксерша отправила соперницу в "застывший нокаут" (видео)

Терри Харпер и Алисия Баумгарднер. Фото: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

В английском городе Шеффилд прошел поединок между чемпионкой мира по версиям WBC и IBO во втором полулегком весе британкой Терри Харпер и американкой Алисией Баумгарднер, сообщает "Спорт РИА Новости".

Бой продлился до четвертого раунда, в котором Баумгарднер нокаутировала Харпер. После пропущенного удара британская спортсменка не упала на ринг, а застыла в бессознательном состоянии. Американка кинулась добивать соперницу, но арбитр остановил поединок.

Таким образом, Алисия завоевала чемпионские титулы WBC и IBO во втором полулегком дивизионе. Поражение стало для Харпер первым в профессиональной карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1942131-boksersha-otpravila-sopernitsu-v-zastyvshiy-nokaut-video/