Фируза Шарипова проведет поединок с олимпийской чемпионкой Кэти Тейлор

Фируза Шарипова: YouTube/Павел Бадыров

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова встретится с олимпийской чемпионкой 2022 года Кэти Тейлор, передает NUR.KZ.

Поединок состоится 11 декабря в Ливерпуле. На кону будут стоять титулы WBC, WBA, IBF и WBO в легком весе, которые принадлежат Тейлор.

В случае победы Фируза может стать абсолютной чемпионкой мира.

Напомним, что ирландская спортсменка еще ни разу не проигрывала на профи-ринге. На счету Кэти Тейлор 16 побед, 6 из которых она завершила досрочно.

Тогда как в активе Фирузы Шариповой 14 побед (8 из них нокаутом) и 1 поражение. Для казахстанской боксерши это самый крупный бой в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1942105-firuza-sharipova-provedet-poedinok-s-olimpiyskoy-chempionkoy-keti-teylor/