Боксер Жан Кособуцкий проведет бой за пояс WBC International Silver

Жан Кособуцкий. Фото: instagram.com/kossobutskiy/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий следующий поединок проведет 20 ноября в Гамбурге (Германия), передает NUR.KZ.

Его соперником станет доминиканец Алексис Гарсия, который также идет без поражений в профессионалах.

Бой пройдет в рамках тяжелого веса и будет рассчитан на десять раундов. На кону будет стоять вакантный титул WBC International Silver.

Напомним, что Кособуцкий владеет поясами WBA International и IBO Inter-Continental.

Всего в активе Жана 16 побед на профессиональном ринге, из них 15 он завершил досрочно. На данный момент казахстанский боксер занимает 37-е место в рейтинге супертяжеловесов по версии Boxrec.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1941298-bokser-zhan-kosobutskiy-provedet-boy-za-poyas-wbc-international-silver/