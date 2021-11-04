"Облили кислотой": боксер Виктор Коточигов подвергся нападению в Англии

Виктор Коточигов. Фото: instagram.com/viktor.boxerkz/

На казахстанского боксера-профессионала Виктора Коточигова было совершено нападение, передает NUR.KZ.

Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Instagram. По словам Виктора, в его комнату ворвались неизвестные и облили "кислотой".

Инцидент произошел в Англии, где Коточигов готовился к бою, который запланирован на 11 декабря.

"Сборы в Англии прошли для меня немного неудачно. Коротко о ситуации: прилетел в Англию подготовиться к поединку, запланированному на 11 декабря. Снял комнату и приступил к тренировкам.

Прошло 4 дня, сплю ночью дома, слышу какой-то шум за дверью, кто-то громко пытается вскрыть замок. Резко подрываюсь и хочу взять нож, но на кухне кроме вилки и ложки ничего не было.

Дверь открывается, залетают люди, на головах их капюшоны. Недолго думая, встаю в стойку и иду на них, но у них, видимо, не было планов со мной драться, и они обливают меня веществом, похожим на кислоту. Я скрючился от боли, и эти люди быстро скрылись.

Первым делом позвонил тренеру. Он приехал ночью и отвез меня в больницу. Позаботился обо мне, за что ему огромная благодарность!

Последующие несколько дней я провел больнице с ожогами под присмотром врачей. Я ни с кем не конфликтовал. Кому это было нужно, понятия не имею. Понял одно: ездить на сборы нужно в проверенные места" - написал Коточигов.

Напомним, что Виктор не боксировал с марта текущего года. Тогда он проиграл нокаутом ирландцу Гэри Калли. Всего в активе казахстанца 12 побед и 2 поражения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940583-oblili-kislotoy-bokser-viktor-kotochigov-podvergsya-napadeniyu-v-anglii/