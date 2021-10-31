Боксер Саматали Тольтаев вышел в четвертьфинал чемпионата мира

Саматали Тольтаев. Фото: пресс-служба федерации бокса Мангистауской области

Казахстанский боксер Саматали Тольтаев пробился в 1/4 финала чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 60 кг Саматали в 1/8 финала соревнований одолел колумбийца Дувана Морено Зулету. По итогам трех раундов судьи отдали победу Тольтаеву (4:1).

За выход в полуфинал казахстанский боксер встретится c представителем Франции Софияном Оумия. Поединок запланирован на 2 ноября.

Напомним, что сегодня также в 1/4 финала пробился казахстанец Махмуд Сабырхан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1939828-bokser-samatali-toltaev-vyshel-v-chetvertfinal-chempionata-mira/