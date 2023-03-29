Центровой Майк Майерс покинул БК "Астана"

Майк Майерс. Фото: pbcastana.kz

Столичный баскетбольный клуб "Астана" официально объявил об уходе американского центрового Майка Майерса, передает NUR.KZ со ссылкой официальный сайт команды.

"Майк присоединился к команде перед началом нынешнего сезона и быстро стал одним из лидеров столичного клуба.

Он провел 24 матча в Единой лиге ВТБ, неизменно попадая в стартовую пятерку и в среднем набирая 11.6 очка, 8.1 подбора за встречу.

Американский центровой дважды становился Dr. Web MVP команды (по итогам ноября и декабря), а в декабрьской игре против московского МБА совершил 18 подборов, что стало рекордом сезона в Лиге.

"Астана" благодарит Майка за время, проведенное в составе команды, и желает удачи в дальнейшей карьере",- говорится в заявлении.

Добавим, что последним клубом Майерса до перехода в "Астану" был "Сувон Соникбум" из Южной Кореи (средний показатель за игру - 6.45 очка, 13.3 минуты на площадке).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/2014612-tsentrovoy-mayk-mayers-pokinul-bk-astana/