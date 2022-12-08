Баскетбольная "Астана" проиграла в матче Единой лиги

Баскетбольная команда "Астана" провела очередную выездную игру в рамках Единой Лиги ВТБ против коллектива МБА в Москве (Россия), пишет пресс-служба столичного клуба.
Несмотря на отсутствие в составе ряда лидеров, команда Олега Киселева смогла навязать хозяевам борьбу и интрига в матче сохранялась до последней четверти.
Вторая четверть матча и вовсе завершилась победой "Астаны", однако эта удача была омрачена удалением с площадки Даниила Аксенова.
Последний временной отрезок матча, к сожалению, сложился для "Астаны" неудачно: МБА освежила игру и выиграла встречу с итоговым счетом 81:59.
Лидерами "Астаны" стоит назвать Майкла Майерса (15 очков, 18 подборов), Максима Марчука (11 очков) и Олега Балашова (10 очков). Американский баскетболист столичного клуба, к слову, установил рекорд сезона по числу подборов за один матч.
Следующий матч "Астана" проведет 13 декабря в домашних стенах, соперником выступит "Автодор".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/2000697-basketbolnaya-astana-proigrala-v-matche-edinoy-ligi/