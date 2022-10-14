Баскетбольная "Астана" одержала первую победу в текущем сезоне Единой Лиги ВТБ

БК "Астана". Фото: pbcastana.kz

Баскетбольный клуб "Астана" одержал первую победу в текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ, одолев на своем паркете команду из Перми "Парма-Пари", сообщает пресс-служба клуба.

Матч завершился со счетом 84:72 в пользу столичного коллектива.

Лидерами "Астаны" стали Даниил Аксенов (18 очков, 4 реализованных трехочковых из 7), Майк Майерс (18 очков, 9 подборов, 6 реализованных штрафных из 8) и Валерий Лиходей (17 очков, 5 голевых передач).

У гостей отличились Павел Антипов (19 очков, 6 подборов) и Малик Диме (10 очков, 8 подборов).

Таким образом, казахстанская команда увеличила отрыв от пермяков в статистике личных встреч – семь побед против пяти.

Следующий матч "Астана" проведет на выезде, соперником выступит УНИКС. Игра состоится в это воскресенье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1992755-basketbolnaya-astana-oderzhala-pervuyu-pobedu-v-tekuschem-sezone-edinoy-ligi-vtb/