БК "Астана" подписала контракт с американским центровым

Майк Майерс. Фото: pbcastana.kz

Баскетбольный клуб "Астана" официально объявил о подписании контракта с 30-летним центровым Майком Майерсом из США, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

В студенческие годы он играл за команды колледжа Анджелины и университета Восточного побережья Мэриленда.

В сезоне-2015/16 выступал за французский "Бордо", эстонскую "Раплу" и финский "Хельсинки Сигаллс". Его средний показатель – 15.62 очка за игру во всех лигах, среднее время на площадке – 24.5 минуты.

Следующий год он провел в "Менс Сана Баскет 1871" из итальянской Сиены, где в среднем набирал 15.96 очка за матч.

Затем Майерс перешел в "Остенде", в составе которого стал победителем чемпионата Бельгии (в среднем 8.51 очка за матч во всех турнирах).

Следующей командой Майка был "Нимбурк", выигравший в сезоне 2018/19 национальное первенство Чехии. Как и в составе "Остенде", американец вновь выступил в Лиге чемпионов. Средний показатель за матч в сезоне — 8.27 очка, 14.9 минуты на площадке.

В 2019–2021 годах игрок выступал за недавно основанный "Прометей" из украинской Суперлиги. По итогам дебютного сезона он был признан в Украине лучшим центровым сезона (15.54 очка за игру, 26.7 минуты на площадке), а в следующем розыгрыше помог команде завоевать первый в своей истории чемпионский титул (11.96 очка, 21.7 минуты).

Последним клубом Майерса до перехода в "Астану" был "Сувон Соникбум" из Южной Кореи (средний показатель за игру — 6.45 очка, 13.3 минуты на площадке).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1985277-bk-astana-podpisala-kontrakt-s-amerikanskim-tsentrovym/