Федеральный суд присяжных присудил вдове Коби Брайанта 16 миллионов долларов за фото с места гибели звезды НБА

Ванесса Брайант. Фото: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

Федеральный суд присяжных в США вынес вердикт в пользу вдовы звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, Ванессы, и обязал округ Лос-Анджелеса выплатить ей 16 миллионов долларов, передает ESPN.com.

Суть искового заявления основывалась на том, что помощники шерифа и пожарные поделились фотографиями Коби Брайанта, его 13-летней дочери Джанны и других жертв, погибших при крушении вертолета в 2020 году.

Девять присяжных единогласно согласились с Ванессой и ее адвокатами в том, что данный инцидент является вторжением в личную жизнь и причинили членам семьи эмоциональные страдания.

"Я каждый день живу в страхе, что могу зайти в социальные сети и увидеть эти фотографии. Я живу в страхе, что мои дочери смогут увидеть этот ужас",- озвучила Ванесса Брайант.

Добавим, что вердикт был вынесен в День Коби Брайанта, который отмечается в Лос-Анджелесе 24 августа (он играл под номерами 24 и 8).

Легендарный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна трагически погибли при крушении вертолета 26 января 2020 года.

В течение своей карьеры Коби выиграл пять чемпионских титулов НБА, 18 раз принимал участие в матче всех звезд, 15 раз включался в сборную всех звезд. Также он дважды становился победителем Олимпийских игр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1984771-federalnyy-sud-prisyazhnyh-prisudil-vdove-kobi-brayanta-16-millionov-dollarov-za-foto-s-mesta-gibeli-zvezdy-nba/