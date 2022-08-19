Баскетбольная "Астана" подписала американского защитника

Деондре Паркс. Фото: pbcastana.kz

Баскетбольный клуб "Астана" согласовал контракт с американским защитником и обладателем Кубка BBL Деондре Парксом, сообщает официальный сайт столичной команды.

Игрок выступал за команды колледжей Айовы и Южной Дакоты, прежде чем подписать профессиональный контракт с "Ньюкасл Иглз". Деондре провел в Англии сезон-2016/17 и вместе с командой выиграл Кубок Британской баскетбольной лиги (BBL) а также дошел до финала плей-офф в чемпионате.

После этого он отправился в Грузию, где на протяжении сезона играл за "Кактус" из Тбилиси, став лидером Суперлиги по набранным очкам за игру (20.8).

Паркс повторил это достижение в чемпионате Кипра, где выступал за АЕЛ (Лимасол) – 18.8 очка за матч.

Также игрок выступал в Тунисе, Канаде, Израиле и Финляндии. Последним клубом Паркса был венгерский ЗТЕ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1984001-basketbolnaya-astana-podpisala-amerikanskogo-zaschitnika/