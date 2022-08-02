Сборная Франции по баскетболу отказалась от игроков, которые выступают в России

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Руководство федерации баскетбола Франции объявило о том, что в расположение национальной сборной не будут вызываться игроки, которые подписали свои контракты в России, сообщает BeBasket.

Новое правило будет действовать все время, пока сборные России и Беларуси исключены из международных соревнований.

В случае нарушения обязательства игрок или тренер больше не будут иметь права отбора и на будущие международные соревнования, включая Олимпийские игры 2024 года.

Французы на днях начали сборы перед очередным "окном" отбора на чемпионат мира, также команда подбирает состав для участия в сентябрьском Евробаскете. В сборной нет представителей российских клубов, включая форварда ЦСКА Ливио Жан-Шарля и бигмена УНИКСа Луи Лабери.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1981392-sbornaya-frantsii-po-basketbolu-otkazalas-ot-igrokov-kotorye-vystupayut-v-rossii/