Сборная Казахстана по баскетболу проиграла третий матч подряд на кубке Азии

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Казахстанские баскетболисты в третьем туре группового этапа кубка Азии по баскетболу проиграли Сирии со счетом 77:67, сообщает Sports.ru.

В начале игры подопечные Олега Киселева захватили инициативу и смогли одержать верх в первой четверти. Однако во втором и третьем периодах соперники значительно увеличили свое преимущество и, несмотря на поражение в четвертом отрезке матча, смогли одержать победу над сборной Казахстана со счетом 77:67.

Таким образом, казахстанские баскетболисты потерпели третье поражение подряд и не смогли пройти в 1/8 финала.

Самым результативным в национальной сборной стал Олег Балашов, набрав 16 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1978881-sbornaya-kazahstana-po-basketbolu-proigrala-tretiy-match-podryad-na-kubke-azii/