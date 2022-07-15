Сборная Казахстана по баскетболу проиграла второй матч подряд на Кубке Азии

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Мужская сборная Казахстана по баскетболу потерпела крупное поражение от команды Ирана (60:96) на проходящем в Джакарте (Индонезия) Кубке Азии-2022, передает NUR.KZ.

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Во втором туре группового этапа казахстанские баскетболисты уступили команде Ирана со счетом 60:96 (24:27, 9:15, 9:28, 18:26).

Лучшим игроком встречи стал иранец Мохаммад Джамшиди, который набрал 16 очков.

Ранее сборная Казахстана в первом туре проиграла команде Японии со счетом 68:100.

Теперь нашим баскетболистам, чтобы пройти в плей-офф турнира (1/8 финала), необходимо победить команду Сирии. Заключительный матч группового этапа состоится 17 июля в 14:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1978742-sbornaya-kazahstana-po-basketbolu-proigrala-vtoroy-match-podryad-na-kubke-azii/