Сборная Казахстана по баскетболу проиграла Японии

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Сборная Казахстана в первом матче кубка Азии по баскетболу уступила команде Японии со счетом 68:100, сообщает Sports.ru.

В параллельной игре группы сборная Ирана обыграла Сирию (80:67). Следующий матч казахстанцев состоится 15 июля против Ирана.

Победитель группы выходит напрямую в четвертьфинал, а команды, занявшие второе и третье места, отправятся в 1/8 финала.

Напомним, что кубок Азии пройдет с 12 по 24 июля в Индонезии, после чего главная команда страны проведет два первых матча в рамках второго раунда квалификации на Кубок Мира – 25 августа дома против Китая и 29 августа на выезде против Японии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1978504-sbornaya-kazahstana-po-basketbolu-proigrala-yaponii/