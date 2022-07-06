Майку Стефена Карри продали за двести тысяч долларов

Стефен Карри с призом MVP Матча всех звезд НБА. Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Игровую майку известного баскетболиста Стефена Карри продали на аукционе НБА за 203 330 долларов, сообщает ESPN.com.

В первой четверти первого финального матча Карри забросил шесть трехочковых и установил новый рекорд НБА по количеству трехочковых попаданий за одну четверть матча финальной серии. «Уорриорз» проиграли матч со счетом 108:120.

Карри был признан MVP финальной серии после того, как помог «Уорриорз» завоевать четвертый чемпионский титул за восемь лет.

Рекордная цена за баскетбольную майку, проданную на аукционе, составляет 3,69 миллиона долларов. За такую цену в прошлом году была продана желтая игровая майка, в которой Кобе Брайант выступал в дебютном сезоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1977193-mayku-stefena-karri-prodali-za-dvesti-tysyach-dollarov/