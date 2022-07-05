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Мужская сборная Казахстана по баскетболу проиграла Бахрейну, но вышла во второй этап отборочного турнира Кубка Мира, сообщает Instagram-аккаунт НБФ.

Матч завершился со счетом 51:62 (24:9, 5:28, 10:12, 12:13).

Лучшие игроки матча: Дмитрий Гаврилов – 10 очков и 7 подборов, Олег Балашов – 10 очков, 3 подбора и 2 передачи, Рустам Мурзагалиев – 9 очков и 6 подборов.

Впереди сборную Казахстана ждет выступление на Кубке Азии, розыгрыш которого пройдет с 12 по 24 июля в Индонезии, после чего главная команда страны проведет два первых матча в рамках 2-го раунда квалификации на Кубок Мира – 25 августа дома против Китая и 29 августа на выезде против Японии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1977081-sbornaya-kazahstana-po-basketbolu-proigrala-bahreynu/