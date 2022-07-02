Сборная Казахстана вышла во второй этап отбора чемпионата мира по баскетболу

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Мужская сборная Казахстана по баскетболу досрочно вышла во второй этап отбора на чемпионат мира 2023 года, сообщает Sports.ru.

Казахстанцы обыграли в Нур-Султане команду Ирана.

От встречи между принципиальными соперниками зависела судьба первого места в группе D. В случае победы казахстанцы досрочно могли выйти во второй этап квалификационного турнира. Напомним, что в первой выездной игре на иранском паркете, казахстанцы выиграли с разницей в четыре очка — 73:69.

Задача была выполнена повторно. Казахстанские баскетболисты снова обыграли иранцев — 68:60. Сборная Казахстана обеспечила себе первую итоговую строчку в группе и имеет отличный шанс пройти во второй раунд квалификации с максимальным количеством очков и непобежденной, для этого им надо одолеть Бахрейн в последней игре первого раунда, которая пройдет 4 июля в Нур-Султане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1976708-sbornaya-kazahstana-vyshla-vo-vtoroy-etap-otbora-chempionata-mira-po-basketbolu/