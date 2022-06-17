"Голден Стэйт" обыграл "Бостон" и стал чемпионом НБА

"Голден Стэйт Уорриорз". Фото: Elsa/Getty Images

Команда "Голден Стэйт Уорриорз" в шестой раз в истории стала чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), передает NUR.KZ.

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В шестом матче финальной серии плей-офф "Уорриорз" одолели "Бостон Селтикс" со счетом 103:90 (27:22, 27:17, 22:27, 27:24). Тем самым "Голден Стэйт" выиграл серию со счетом 4:2 и стал чемпионом НБА.

Для "Уорриорз" этот титул стал шестым в истории (1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022). Примечательно, что тройка Карри-Томпсон-Грин взяла трофей в четвертый раз.

Лидер и разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри впервые был признан MVP (лучшим игроком) финальной серии НБА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1974545-golden-steyt-obygral-boston-i-stal-chempionom-nba/