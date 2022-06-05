Тренер баскетбольного клуба "Реал" перенес инфаркт

Пабло Ласо. Фото: David Grau/Euroleague Basketball via Getty Images

Главный тренер испанского "Реала" Пабло Ласо перенес инфаркт и был госпитализирован в больницу, сообщает Спорт-Экспресс.

Ласо перенес инфаркт сегодня утром. Вчера, 4 июня Ласо руководил командой во время второго матча полуфинала чемпионата Испании против "Басконии" (83:71).

"Нашему тренеру Пабло Ласо сегодня провели катетеризацию. Сейчас его состояние стабильно. Он проведёт ночь под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии", — сказано в официальном сообщении мадридского клуба.

Ласо не сможет принять участие в пресс-конференции, запланированной перед третьей встречей с "Басконией" в рамках полуфинальной серии чемпионата Испании, а также пропустит саму игру. Руководить командой будет Чус Матео.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1972674-trener-basketbolnogo-kluba-real-perenes-infarkt/