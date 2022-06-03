Стефен Карри установил новый рекорд НБА

Стефен Карри (Голден Стейт). Фото: Al Bello/Getty Images

Баскетболист "Голден Стейт" Стефен Карри в первом матче финальной серии НБА против "Бостона" установил новый рекорд турнира, сообщает Sports.ru.

Защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри выдал 21 очко в первой четверти первого матча финальной серии с "Селтикс". Он реализовал 6 из 8 трехочковых, 7 из 9 бросков с игры и отдал 2 передачи. Стоит отметить, что второй четверти Карри не набрал ни одного очка.

6 трехочковых в одной четверти матча финальной серии – новый рекорд НБА. Самому Карри удавалось реализовать 5 трехочковых в финальных сериях трижды за карьеру. До него это делали только Рэй Аллен и Кенни Смит (по одному разу).

"Голден Стэйт" проиграл "Бостону в первом финальном матче плеф-офф НБА со счетом 108:120.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1972411-stefen-karri-ustanovil-novyy-rekord-nba/