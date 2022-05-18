Международная федерация баскетбола отстранила сборные России и Беларуси от участия в ближайших турнирах

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Исполнительный комитет FIBA отстранил от участия в турнирах, которые пройдут под эгидой организации в ближайшие месяцы, сообщает официальный сайт организации.

Исполнительный комитет ФИБА принял следующее решение:

– Официальные турниры ФИБА не должны проводиться в России или Беларуси до дальнейшего уведомления.

– Сборные России и Беларуси должны быть отстранены от участия в следующих международных соревнованиях ФИБА: квалификация мужского чемпионата мира-2023, женский чемпионат мира-2022 и женский чемпионат мира-2022 U17.

Российские и белорусские сборные по баскетболу 3х3 также отстранены от всех ближайших международных турниров.

Напомним, что ранее ФИБА отстранила все российские клубы от участия в еврокубках, также все сборные России отстранены от участия в международных турнирах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1969943-mezhdunarodnaya-federatsiya-basketbola-otstranila-sbornye-rossii-i-belarusi-ot-uchastiya-v-blizhayshih-turnirah/