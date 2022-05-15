В баскетбольной "Астане" сменился генеральный директор

Асхат Сейсембек и Самсон Аракелян. Фото: pbcastana.kz

Валерий Тихоненко покинул пост генерального директора профессионального баскетбольного клуба "Астана", пишет пресс-служба столичной команды.

Решением единственного учредителя клуба КФ "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта" новым генеральным директором столичного клуба назначен Самсон Аракелян.

Руководство КФ "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта" поблагодарил Валерия Тихоненко за неоценимый вклад в развитие казахстанского баскетбола и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

"Клуб будет глубоко реформирован с акцентом на развитие детской академии и подготовку местных воспитанников, популяризации бренда "Астаны" и казахстанского баскетбола в целом. Баскетбольный клуб "Астана" сохранит свое участие в чемпионате Единой Лиги ВТБ", - заявил генеральный директор фонда "Sport Qory" Асхат Сейсембек.

Отметим, что Самсон Аракелян до прихода в "Астану" возглавлял актауский баскетбольный клуб "Каспий".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1969335-v-basketbolnoy-astane-smenilsya-generalnyy-direktor/