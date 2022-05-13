Леброн Джеймс - самый высокооплачиваемый спортсмен мира

Леброн Джеймс. Фото: VALERIE MACON/AFP via Getty Images

Баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира, сообщает Sportico.

За последний год баскетболист заработал 126,9 млн долларов что стало самым высоким показателем за его спортивную карьеру.

При этом доход от контракта и призовых у Леброна Джеймса не самый высокий — всего 36,9 млн долларов, в то время как ещё 90 млн долларов спортсмен получил за минувшие 12 месяцев от рекламных контрактов.

Леброн снялась в ремейке "Космического Джема" и почти за 725 миллионов долларов продал свою крупную продюсерскую компанию. А еще Джеймс рекламирует Crypto.com – одного из крупнейших игроков на быстрорастущем криптовалютном рынке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1969071-lebron-dzheyms-samyy-vysokooplachivaemyy-sportsmen-mira/