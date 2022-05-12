Никола Йокич официально назван MVP сезона НБА

Никола Йокич. Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Сербский баскетболист "Денвера" назван лучшим баскетболистом текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает сайт НБА.

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Сербский бигмен завершил регулярный чемпионат сезона-2021/22 с показателями 27,1 очка, 13,8 подбора, 7,9 передачи, 1,5 перехвата и 0,9 блок-шота в среднем за матч. Йокич стал первым игроком в истории НБА, набравшим 2 000 очков, 1 000 подборов и 500 передач за сезон.

В отсутствие двух других лидеров команды, Джамала Мюррэя и Майкла Портера, Йокич помог "Наггетс" выйти в плей-офф с шестого места в Западной конференции, но команда вылетела в первом раунде уступив в серии "Голден Стэйт" со счетом 1-4.

Йокич – 15-й игрок в истории лиги, который становился MVP больше одного раза. Он стал 13-м, кому удалось взять награду два раза подряд. В тройке претендентов на награду MVP также были Джоэл Эмбиид ("Филадельфия") и Яннис Адетокумбо ("Милуоки"). Никола по итогам голосования журналистов получил 875 очков (65 первых мест), Эмбиид набрал 706 очков (26 первых мест), у Янниса 595 очков (9 первых мест).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1969057-nikola-yokich-ofitsialno-nazvan-mvp-sezona-nba/