"Астана" уступила "Енисею" в матче Единой лиги ВТБ

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Баскетбольный клуб «Астана» в Красноярске (Россия) уступил «Енисею» в последнем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 76:65 (14:14, 18:14, 16:22, 28:15) в пользу российского коллектива.

Самыми результативными в составе "Астаны" стали Вадим Щербак (16 очков) и Роберт Пан (12 очков). У победителей больше всех очков набрал Александр Гудумак (13).

По словам и.о. главного тренера "Астаны" Медана Дина, его подопечные допустили слишком много потерь.

"Поздравляю "Енисей" с победой, желаю всего наилучшего в плей-офф. Сегодня они проявили характер. Мои игроки сегодня тоже проявили характер, особенно в первой половине встречи. Но у нас не было шансов выиграть эту встречу, если мы допустили 20 потерь и дали возможность "Енисею" 15 раз подобрать мяч на нашем щите.

Впереди у нас много работы, концовка и плей-офф нашего чемпионата Казахстана" - цитирует слова сербского специалиста пресс-служба "Астаны".

Таким образом, казахстанский клуб завершил регулярный чемпионат на 10 месте. "Енисей" расположился на восьмой строчке. Другие новости спорта читайте в Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1965444-astana-ustupila-eniseyu-v-matche-edinoy-ligi-vtb/