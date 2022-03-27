Баскетбольная "Астана" проиграла пятый матч кряду в Единой лиге ВТБ

"Астана" - "Зенит". Фото: pbcastana.kz

Баскетбольная команда "Астана" уступила с разгромным счетом "Зениту" из Санкт-Петербурга в рамках очередного тура Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ.

Матч прошел в Алматы и завершился со счетом 94:60 (25:15, 23:19, 23:12, 23:14) в пользу российского клуба. В составе "Астаны" самыми результативными стали Рустам Мурзагалиев и Скайлар Спенсер - оба набрали по десять очков.

Для подопечных Деяна Парежанина это поражение стало 12-м в сезоне и 5-м кряду в Единой лиге ВТБ. На данный момент казахстанский коллектив занимает десятое место в турнирной таблице.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ баскетболисты "Астаны" проведут против команды "Локомотив-Кубань" в Краснодаре (Россия). Встреча состоится 30 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1962312-basketbolnaya-astana-proigrala-pyatyy-match-kryadu-v-edinoy-lige-vtb/