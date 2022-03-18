Дарко Руссо покинул пост главного тренера баскетбольной "Астаны"

Дарко Руссо. Фото: sportklub.rs

Баскетбольный клуб "Астана" расторг контракт с главным тренером Дарко Руссо, передает пресс-служба столичной команды.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Клуб поблагодарил сербского специалиста за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Отметим, что Дарко Руссо возглавил "Астану" летом прошлом года.

В нынешнем сезоне столичный клуб неудачно выступает в Единой Лиге, одержав всего три победы в 13 турах.

Исполняющим обязанности главного тренера "Астаны" назначен серб Деян Парежанин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1961459-darko-russo-pokinul-post-glavnogo-trenera-basketbolnoy-astany/