Единая лига ВТБ продолжит чемпионат-2021/21

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Единая лига ВТБ не будет останавливать проведение чемпионата-2021/22, пишет Sports.ru.

Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Лиги, на данный момент ведется работа по оптимизации расписания матчей.

Ранее эстонский "Калев" покинул состав участников турнира. Польская "Зелена-Гура" приостановила участие в чемпионате, ближайшие матчи команды перенесены.

Следующие встречи в рамках Лиги ВТБ запланированы на 5-7 марта в соответствии с утвержденным календарем.

Напомним, что в Единой лиге также выступает казахстанская "Астана".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1958717-edinaya-liga-vtb-prodolzhit-chempionat-202121/