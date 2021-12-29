Стефен Карри обновил рекорд НБА: забросил три тысячи 3-очковых бросков (видео)

Стефен Карри (Голден Стейт). Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Разыгрывающий "Голден Стейт Уорриорс" Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, который достиг отметки в 3 000 трехочковых попаданий за карьеру, сообщает Sports.ru.

33-летний Карри забросил исторический мяч в концовке третьей четверти матча против "Денвера". Изначально игра у Карри не шла - первые семь бросков не достигли цели.

Кроме того, двукратный MVP лиги повторил собственную серию из 157 подряд матчей, в которых он забрасывал как минимум один трехочковый. Это самая продолжительная подобная серия в истории лиги. В предыдущий раз такая серия Карри длилась с 13 ноября 2004 года по 3 ноября 2016-го. Новая серия началась 1 декабря 2018-го.

Две недели назад Стефен реализовал свой 2 974-й трехочковый в карьере и превзошел рекорд Рэя Аллена по количеству дальних попаданий в истории лиги.

К сожалению, историческое личное достижение было омрачено поражением команды. "Денвер" одержал победу со счетом 86:89.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1949205-stefen-karri-obnovil-rekord-nba-zabrosil-tri-tysyachi-3-ochkovyh-broskov-video/