Баскетболист в НБА ударил локтем соперника в пах, а потом наступил на руку

Джеймс Харден и Рассел Уэстбрук. Фото: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

Разыгрывающий "Бруклин Нетс" Джеймс Харден безнаказанно ударил защитника "Лейкерс" Тэйлена Хортона-Такера во время атаки своей команды, сообщает NUR.KZ.

Эпизод произошел, когда Харден пытался обыграть соперника. Как показалось многим болельщикам звездный баскетболист сделал умышленное движение рукой, чтобы нанести вред сопернику. Локоть Хардена ударил Хортона-Такера в пах. Вдобавок в концовке эпизода игрок "Бруклина" наступил на руку пострадавшему, когда приземлялся после броска.

Судьи не увидели в действиях Хардена нарушения и дали продолжить игру.

Матч завершился со счетом 115:122 в пользу "Бруклина". Джеймс Харден стал вторым по результативности игроков, набрав 36 очков. Лучшим на площадке признан Леброн Джеймс, который "накидал" 39 очков.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1948605-basketbolist-v-nba-udaril-loktem-sopernika-v-pah-a-potom-nastupil-na-ruku/