Хорватский баскетболист забросил мяч, находясь спиной к кольцу (видео)

Марио Хезоня (№ 11). Фото: Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images

Форвард российского футбольного клуба УНИКСа Марио Хезоня во время первой четверти матча против «Барселоны» забросил фантастический мяч с навеса спиной к кольцу, пишет Sports.ru.

Лоренцо Браун отдавал навесную передачу Хезоне из-за боковой линии на исходе времени владения.

УНИКС и "Барселона" встретились в Испании в рамках 17-го тура Евролиги.

"Барселона" перед заключительной четвертью отставала на 17 очков, но смогла их отыграть.

А затем в овертайме каталонцы дожали УНИКС 111:108.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1948057-horvatskiy-basketbolist-zabrosil-myach-nahodyas-spinoy-k-koltsu-video/