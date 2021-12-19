Баскетболисты "Астаны" сделали матч с "Пармой" историческим для Лиги ВТБ

Джейлен Берфорд. Фото: pbcastana.kz

Впервые в истории Лиги ВТБ для определения победителя командам понадобилось сыграть три овертайма. Это произошло в Перми, где местная "Парма" принимала "Астану", сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

У "Астаны" в первой половине возникли проблемы с реализацией дальних бросков. У "Пармы" получалось чуть лучше, что и позволило россиянам захватить небольшое преимущество в равной игре. Два попадания подряд из-за дуги в исполнении бывшего игрока казахстанцев Джермайи Хилла позволили им заполучить +3 после 20 минут - 41:38.

В концовку команды зашли при счете 74:67, что давало уральцам неплохие шансы на победу. Но тут у пермяков случилась серия потерь и промахов, которая обернулась 4-минутным сухим отрезком. За этот время гости сократили отставание до минимума – 74:73 за минуту до сирены. Решить исход поединка в основное время "Парма" и "Астана" не смогли: на точные штрафные Хилла гости ответили "трехой" Барфорда.

Первая дополнительная 5-минутка победителя также не выявила – напряженная борьба и 6:6. Вторая началась с рывка "Пармы". После серии промахов забросил наконец из-за дуги Эйгирдас Жукаускас.

Положение "Астаны" стало еще более сложным из-за проблем у Барфорда, у которого начало сводить ноги судорогами.

За 8 секунд до сирены второго овертайма "Астана" вела 94:97. Но тут случилось еще одно неординарное событие. У пермяков не оставалось тайм-аутов. Хилл совершил впечатляющее ускорение к середине площадки, после чего бросил – мяч зашел, 97:97!

Рекордный третий овертайм напомнил по сценарию предыдущие игровые отрезки. Результативные выпады Хилла и Евгения Воронова снова вывели "Парму" вперед. На очередное возвращение «Астане» не хватило сил.

Защитные действия казахстанцев потеряли в интенсивности – гости перестали провоцировать потери. В нападении тоже не получалось. Уставшие казахстанцы гораздо чаще промахивались, чем попадали, и ограничились 4 очками. Невероятный матч завершился победой "Пармы" – 108:101.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1947414-basketbolisty-astany-sdelali-match-s-parmoy-istoricheskim-dlya-ligi-vtb/