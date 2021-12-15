Стефен Карри установил рекорд НБА по количеству 3-очковых (видео)

Стефен Карри (Голден Стейт). Фото: Al Bello/Getty Images

Звезда "Голден Стейт" Стефен Карри установил абсолютный рекорд по числу заброшенных 3-очковых в истории НБА, пишет Sports.ru.

Историческое достижение случилось в матче против "Нью-Йорка". За 7,28 минуты до конца первой четверти Карри реализовал бросок, который стал для него 2974-м в карьере.

Предыдущим рекордсменом был Рэй Аллен, на счету которого 2975 точных броска из дуги.

Теперь список лучших снайперов выглядит следующим образом (жирным выделены действующие игроки).

1. Стефен Карри – 2975

2. Рэй Аллен – 2973

3. Реджи Миллер – 2560

4. Джеймс Харден – 2509

5. Кайл Корвер – 2450

6. Винс Картер – 2290

7. Джейсон Терри – 2282

8. Джамал Кроуфорд – 2221

9. Пол Пирс – 2143

10. Дэмиан Лиллард – 2109

11. Леброн Джеймс – 2023

Напомним, Стефен Карри трижды становился чемпионом НБА (2015, 2017, 2018), дважды признавался MVP сезона (2015, 2016). Сейчас ему 33 года.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1946999-stefen-karri-ustanovil-rekord-nba-po-kolichestvu-3-ochkovyh-video/