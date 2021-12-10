Баскетболисты "Астаны" проиграла "Енисею", имея отрыв в 15 очков

Джейлен Берфорд. Фото: pbcastana.kz

В 7-м туре Единой лиги ВТБ баскетбольная "Астана" потерпела обидное поражение от красноярского "Енисея", сообщает NUR.KZ.

В первой четверти казахстанский коллектив значительно превосходил гостей и обеспечил себе отрыв в 10 очков - 28:18.

Во второй четверти произошел неожиданный провал, и "Астана" набрала в четыре раза меньше очков - семь. Гости воспользовались моментом и почти сравняли счет - 35:34.

После перерыва хозяева площадки вновь выглядели ощутимо сильнее "Енисея" и завершили четверть 21:12. Таким образом, перед заключительным отрезком "Астана" имела преимущество в 10 очков (56:46).

Заключительную четверть баскетболисты "Астаны" начали активнее и нарастили отрыв до 15 очков - 63:48. Затем было 66:52. Но после этого казахстанская команда вновь "наступила на черную полосу", и "Енисей" стал сокращать отрыв. Перед финальной сиреной российский клуб забросил 3-очковый и перевел игры в овертайм (70:70).

В дополнительные пять минут в атаке "Астана" сыграла средне и набрала 10 очков, а в обороне игра расклеилась - "Енисей" набросал 17 очков (больше чем за целую 2-ю или целую 4-ю четверть). Как итог 80:87 в пользу гостей.

За счет победы "Енисей" обошел "Астану" в таблице и поднялся на 9-ю строчку. Казахстанцы сдвинулись на 10-ю.

таблица Единой лиги ВТБ на 10 декабря 2021 г. Скриншот: flashscore.kz

Единственный приятный для казахстанцев аспект игры - вернулся в прежнюю форму Джейлен Бэрфорд. Американец вновь стал лучшим на площадке, набрав 26 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1946445-basketbolisty-astany-proigrala-eniseyu-imeya-otryv-v-15-ochkov/