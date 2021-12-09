"Юта" установила уникальное достижение в НБА

Донован Митчелл (справа) забрасывает очередной 3-очковый. Фото: Alex Goodlett/Getty Images

"Юта" в среду обыграла "Минесоту" со счетом 136:104, забросив при этом 25 3-очковых. "Джазмены" стали первой командой в истории НБА, которая в трех встречах подряд реализует 20 и более бросков с дальней дистанции, пишет Sports.ru.

В предыдущих матчах с "Бостоном" и "Кливлендом" баскетболисты из Солт-Лейк-Сити забрасывали 27 и 20 3-очковых соответственно.

Самым успешным игроком по дальним броскам стал Донован Митчелл, который в трех играх реализовал 15 3-очковых. Следом за ним идет хорват Боян Богданович, на счету которого 12 реализованных дальних бросков.

"Юта" занимают 3-е место в Западной конференции, одержав победы в 17 играх и проиграв 7 встреч.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1946212-yuta-ustanovila-unikalnoe-dostizhenie-v-nba/