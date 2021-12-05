Баскетбольная "Астана" уступила эстонскому "Калеву"

Калев - Астана. Фото: vtb-league.com

В 6-м туре Единой Лиги ВТБ "Астана" играла против эстонского "Калева" и уступила со счетом 85:67, сообщает NUR.KZ.

Первую четверть гости казахстанцы провели более качественно и заслуженно выиграли 14:18. Однако во второй четверти хозяева включили обороты и обыграли гостей 21:14. В итоге на перерыв команды ушли при счете 35:32 в пользу "Калева".

Вторую половину игры эстонцы продолжили доминировать. Третья четверть стала самой результативной и завершилась со счетом 26:19. Отставание "Астаны" перед заключительным отрезком выросло до 10 очков.

Навязать борьбу в последней четверти казахстанская команда не смогла - "Калев" выиграл 24:16, доведя итоговый счет до 87:67.

Благодаря очной победе "Калев" обошел "Астану" в таблице и расположился на 8-й строчке. Казахстанцы откатились на 9-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1945360-basketbolnaya-astana-ustupila-estonskomu-kalevu/