За удар по лицу соперника Леброн Джеймс потеряет 284 тыс. долларов

Стюарт после удара Леброна Джеймса. Фото: twitter.com/nzherald

Национальная баскетбольная ассоциация огласила решение по эпизоду с участием Леброна Джеймса. Звезда "Лейкерс" отстранен на одну игру за удар по лицу центрового "Детройта" Айзейи Стюарта, сообщает Sports.ru.

Джеймс во время пробития командой соперника отмахнулся от Стюарта, который вел борьбу за возможный отскок. Удар Джеймса получился такой силы, что у Стюарта оказалась рассечена бровь, из которой хлынула кровь.

Пострадавший Стюарт также получил наказание - за «нагнетание атмосферы на площадке, а также в связи с повторявшимся агрессивным преследованием» Джеймса.

Джеймс будет отбывать дисквалификацию во вторник, когда «Лейкерс» сыграют с "Нью-Йорком". 4-кратный MVP потеряет 284 тысячи долларов в связи с вычетом из зарплаты.

Стюарт пропустит домашний матч против "Майами" и выездную встречу с "Миллуоки" в среду. Его потери в зарплате составят 45 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1943597-za-udar-po-litsu-sopernika-lebron-dzheyms-poteryaet-284-tys-dollarov/