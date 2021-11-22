Баскетболист Леброн Джеймс разбил бровь сопернику

Леброн Джеймс. Фото: Photo by Keith Birmingham/MediaNews Group/Pasadena Star-News via Getty Images

Игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс был удален в матче против "Детройта", передает NUR.KZ.

В третьей четверти Леброн намеренно отмахнулся локтем от баскетболиста Айзейи Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска. В результате Джеймс разбил бровь сопернику.

После Стюарт попытался разобраться со звездой "Лейкерс", но охранники всячески сдерживали баскетболиста.

К слову, сама встреча завершилась в пользу калифорнийского клуба со счетом 121:116.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1943378-basketbolist-lebron-dzheyms-razbil-brov-soperniku/